Petróleo dispara após OPEP anunciar corte de produção acima do esperado

O cartel do petróleo vai avançar com uma redução de mais 500 mil barris por dia, o que se traduz num corte total de 1,7 milhões barris diários. Além deste volume, a Arábia Saudita disse que ia, de forma voluntária, cortar a sua produção em mais 400 mil barris. Este total de 2,1 milhões de barris de fora do mercado está a impulsionar as cotações da matéria-prima.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados - o chamado grupo OPEP+, onde se inclui a Rússia - anunciaram esta sexta-feira, em Viena, uma redução adicional de 500 mil barris por dia nos primeiros três meses do próximo ano, o que faz com que o corte total da oferta de crude no mercado ascenda a 1,7 milhões de barris por dia.



No entanto, o príncipe saudita Abdulaziz bin Salman surpreendeu o mercado petrolífero ao dizer que, além deste novo corte coletivo, a Arábia Saudita vai prosseguir com "o seu corte voluntário de 400 mil barris".





Os representantes sauditas insistiram no cumprimento mais rigoroso dos cortes definidos. Isto porque a Nigéria, Iraque, Rússia e Emirados Árabes Unidos têm "feito batota", já que todos eles têm excedido as quotas de produção que foram definidas.



Ou seja, se todos respeitarem as suas quotas, a retirada total do mercado será de 2,1 milhões de barris diários.



Esta novidade fez com que os preços do petróleo disparassem, depois de terem passado o dia a negociar em queda.



O preço do Brent do Mar do Norte, ativo negociado em Londres e referência para Portugal, disparou 1,94% para os 64,65 dólares por barril logo após o discurso do representante saudita. O norte-americano WTI escalou 1,88% para os 59,54 dólares por barril. Nas últimas duas sessões, os preços do crude já tinham descontado o corte de produção global e valorizaram cerca de 4%.



Depois da reunião de dois dias, em que os maiores países produtores se encontraram em Viena, a OPEP+ decidiu ir ao encontro das expectativas inicias e alargar o volume da redução. O grupo anunciou ainda que planeia marcar uma nova reunião para os dias 5 e 6 de março, para rever o acordo.