Quebra recorde na economia deita bolsas abaixo. Petróleo mantém recuperação

09:51

Ouro ganha pela segunda sessão

O metal amarelo segue a somar 0,62% para os 1.724,71 dólares por onça, valorizando pela terceira sessão esta semana, a segunda consecutiva.





O ouro está a valorizar apesar de os mercados acionistas, de maior risco, estarem a conquistar também muitos investidores esta semana. A suportar as valorizações do ouro desde o início do ano estão os estímulos orçamentais que estão a ser concedidos para contrariar o impacto económico do vírus. Para a semana, a Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão vão discutir nas respetivas sedes a situação atual, levantando a hipótese de avançarem com novas formas de apoio à economia.