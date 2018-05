Petróleo em máximos suporta ganhos de Wall Street

Os principais índices norte-americanos arrancaram a negociação em alta, depois de, já na sexta-feira, terem valorizado mais de 1%. A suportar os ganhos está sobretudo a forte subida do petróleo.

O índice tecnológico Nasdaq ganha 0,39% para 7.237,48 pontos, enquanto o industrial Dow Jones sobe 0,30% para 24.335,87 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,31% para 2.672,67 pontos.

O preço do petróleo superou os 70 dólares em Nova Iorque pela primeira vez desde Novembro de 2014, impulsionado pela crise na Venezuela e pelas expectativas em torno da decisão dos Estados Unidos sobre se abandona ou não o acordo nuclear com o Irão, o que terá consequências ao nível das sanções impostas sobre o país. Espera-se que Donald Trump anuncie a decisão no próximo sábado, 12 de Maio.

A subida da matéria-prima está a contribuir para os ganhos no sector, com a Exxon a valorizar 0,98% para 77,65 dólares e a Chevron a somar 0,74% para 126,48 dólares.

Em destaque na sessão estão ainda os títulos da Starbucks, que sobem 0,64% para 58,05 dólares, depois de a empresa ter fechado um acordo com a Nestlé. A multinacional suíça vai pagar 7,15 mil milhões de dólares (5.975 milhões de euros ao câmbio actual) pelos direitos de vender os produtos de café da Starbucks, a partir do próximo ano.

A animar os índices accionistas estão ainda os fortes resultados das empresas relativos ao primeiro trimestre deste ano. Das cerca de 400 empresas do S&P500 que já apresentaram as suas contas até ao momento, quase 80% superou as projecções de lucros.

Esse valor fica muito acima da média de longo prazo de 64% e da média de 75% nos últimos quatro trimestres.