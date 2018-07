Petróleo escorre de rochas no Utah e alimenta sonhos de riqueza

Nos dias quentes na bacia do Uinta, no Utah, escorre petróleo rochas. Riachos de alcatrão preto denunciam as riquezas inexploradas que ali existem. Ao pegá-la com a mão, a pedra esfacela-se, tão quente e cerosa como o alcatrão fresco.

A perspectiva de ter acesso a essas riquezas atraiu um grupo de pessoas para este deserto nos arredores de Vernal, não muito longe da fronteira com o Colorado. Os homens por trás da Petroteq Energy – um ucraniano que é chefe de uma empresa de camiões da Califórnia, um químico e um executivo que trabalhava até há pouco tempo com fertilizantes – esperam ser os primeiros a extrair petróleo bruto das chamadas areias petrolíferas do Utah, algo que poucos tentaram e que ninguém conseguiu.







"Quando vemos os recursos que temos nesta área, é tremendo", afirmou o CEO da Petroteq, David Sealock. "Aqui temos petróleo suficiente para produzir 10 mil barris por dia durante mais de 25 anos".





Isso seria significativo para o Utah, que no ano passado produziu apenas 91 mil barris por dia, mas uma gota no oceano para os EUA, cuja produção subiu para 10,9 milhões de barris por dia.

A Petroteq faz parte de um novo grupo de exploradores de petróleo que se mobilizou desde que os preços da matéria-prima nos EUA começaram a subir no ano passado. Rejeitam o dinheiro fácil do fracking e preferem as possíveis recompensas gigantescas de empreendimentos especulativos com prazos de entrega prolongados e custos elevados.