Petróleo nos 100 dólares negativos não é ficção se os tanques encherem

"Claramente, estamos a viver uma crise de gestão de mercado em larga escala e diária", sublinhou Paul Sankey, analista petrolífero no Mizuho Bank, que acertou na previsão de preços negativos do petróleo feita em março. Sankey foi ainda mais longe na terça-feira: "Atingiremos os 100 dólares negativos por barril no próximo mês? É bem possível".

Em órbita a centenas de quilómetros acima da Terra, os satélites Sentinel-1 mostram por que motivo a cotação do petróleo nos EUA caiu abaixo de zero e por que razão grande parte do mundo pode ir pelo mesmo caminho.

O satélite recebe sinais de radar vindos dos enormes tanques de metal que armazenam petróleo, e esses dados são usados para calcular a quantidade de crude guardado. A mensagem de retorno é alarmante: a capacidade de armazenamento de petróleo está quase esgotada.

É algo inédito, e o mercado só agora está a começar a avaliar o significado disso. Especialistas dizem que o espaço para armazenar petróleo pode acabar numa questão de semanas. Como resultado, a cotação do petróleo pode cair para perto de zero em muitas regiões do mundo e, nalguns casos, os preços poderão ficar negativos.

Florian Thaler, da Oilx, empresa de "research" que usa dados de satélite, diz que a capacidade global de armazenamento dos tanques pode ficar esgotada "no fim de maio ou começo de junho".

O caos no mercado de petróleo dos EUA na segunda-feira pode dar pistas sobre o cenário global, caso outros tanques comecem a encher. Também mostra que o mercado deve antecipar o pico de armazenamento, em vez de esperar para depois afundar quando o limite for ultrapassado. Alguns produtores de petróleo reformularam contratos para impedir que os preços entrem em território negativo.





Na terça-feira, a onda de vendas continuou. Os contratos de futuros do Brent – negociado em Londres e referência para a Europa – para entrega em junho perderam 15%, sendo negociados perto de 16 dólares por barril, o nível mais baixo em quase 21 anos. Os principais fluxos de petróleo da Europa e de África, que são negociados com desconto em relação à referência Brent, serão vendidos abaixo de 10 dólares e até a menos de 5 dólares nalguns casos.





