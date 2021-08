Petróleo passa rasteira à Galp em Lisboa. Europa dá maior tombo num mês

maioria dos decisores de política monetária terem declarado o objetivo de inflação como alcançado (como revelaram as minutas da última reunião, conhecidas esta quarta-feira), os mercados estão a ressentir-se com a possibilidade de menos dinheiro barato e liquidez no sistema financeiro.

A prontidão da Reserva Federal norte-americana em começar a retirar estímulos está a assustar os investidores. Depois de aEsta perspetiva (associada ao agravamento da pandemia em vários países asiáticos) penalizou as bolsas asiáticas e as europeias. O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 1,1% (a maior queda diária em mais de um mês) e o francês CAC 40 tomba 1,8%, enquanto o alemão DAX contraria, conseguindo uma subida de 0,3%.Em Lisboa, o PSI-20 recua 1% para 5.257,67 pontos, penalizado pela perda de 2,21% para 8,42 euros da Galp Energia. A petrolífera liderada por Andy Brown acompanha o sentimento negativo em relação ao petróleo: o brent negociado em Londres tomba 2,2% para 66,74 dólares por barril e o crude WTI de Nova Iorque cai 2,75% para 63,66 dólares.Além desta, também a Semapa (-1,54% para 11,54 euros), a Mota-Engil (-1,5% para 1,32 euros), os CTT (-1,22% para 4,45 euros) e o BCP (-1,2% para 0,1257 euros) seguem com perdas significativas. Em sentido contrário, os ganhos estão limitados à EDP, que avança 0,28% para 4,66 euros, e à Jerónimo Martins, que sobe 0,36% para 18,01 euros por ação.