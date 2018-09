Petróleo supera os 80 dólares e pode alcançar os 100 até ao próximo ano

Os preços do petróleo estão em máximos de Novembro de 2014. O Brent está a negociar acima dos 80 dólares, animado pela perspectiva de que as sanções que os EUA vão impor ao Irão podem reduzir a oferta no mercado. Para alguns analistas, a cotação pode mesmo alcançar os 100 dólares até ao próximo ano.

Os preços do petróleo estão a acelerar nos mercados internacionais. O Brent está a negociar novamente acima dos 80 dólares por barril, animado pela perspectiva de que as sanções que os EUA vão aplicar ao Irão podem levar a uma quebra da oferta. Há mesmo investidores que estimam que a cotação vai alcançar os 100 dólares até ao próximo ano.

O Brent, negociado em Londres, está a disparar 2,66% para 80,90 dólares e a tocar máximos de 2014. Já o WTI, em Nova Iorque, valoriza 2,22% para 72,35 dólares.



Além das sanções que os EUA vão impor ao Irão, e que deverão condicionar as exportações do "ouro negro", a resposta "morna" da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) às exigências do presidente norte-americano estão a animar os preços.



Donald Trump pediu à OPEP que agisse rapidamente para reduzir os preços do petróleo. A este pedido, o ministro saudita da Energia disse apenas que o "plano é responder à procura". O reino prevê aumentar a produção em Setembro e subir novamente em Outubro, referiu.