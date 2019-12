Pharol derrapa quase 7% após quebra dos lucros da Oi

Até agora, este tem sido um ano desafiante para a Pharol que viu o valor das suas ações desvalorizar 35,65%, ou cerca de 5 cêntimos.



A empresa queda homóloga de 8,8% no lucro entre julho e setembro deste ano para os 5,001 mil milhões de reais, o que equivale a 1,07 mil milhões de euros.Até agora, este tem sido um ano desafiante para a Pharol que viu o valor das suas ações desvalorizar 35,65%, ou cerca de 5 cêntimos.A empresa





Apesar desta desvalorização anual das ações, o primeiro semestre da empresa foi positivo em termos de resultados, com a Pharol Apesar desta desvalorização anual das ações, o primeiro semestre da empresa foi positivo em termos de resultados, com a Pharol a alcançar

A Oi, que tem a Pharol como acionista através da Bratel - empresa com sede na Holanda e detida em 100% pela empresa liderada por Luís Palha da Silva - divulgou hoje uma convocou os seus acionistas para uma assembleia geral extraordinária a 18 de dezembro que tem apenas dois pontos na ordem de trabalhos e ambos relacionados com a destituição de administradores. A reunião terá lugar a 18 de dezembro e, segundo a convocatória colocada no site da CMVM , visa aumentar o número mínimo e máximo de administradores e avançar com a destituição de três, entre eles Nelson Tanure. um lucro líquido de 24,8 milhões de euros, um valor que compara com prejuízos de 2,8 milhões de euros em igual período do ano passado.

Na altura, a entidade liderada por Palha da Silva justificou este valor com o acordo assinado com a Oi, que resultou num ressarcimento de danos causados à Pharol no montante de 36,8 milhões de euros, e com a imparidade de 10,1 milhões de euros decorrente da redução do valor expectável a receber da Rioforte.