Pharol, e energia arrastam bolsa para nova queda

O PSI-20 recua 0,02% para 5.277,78 pontos, com sete cotadas em queda, seis em alta e cinco inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é de ganhos, com os investidores a aliviarem a pressão sobre as bolsas devido às crises financeiras de países emergentes como o caso da Argentina e da Turquia.Na bolsa nacional, a pressionar está a Pharol, ao descer 1,52% para 0,195 euros, depois de ontem ao final do dia ter revelado que a empresa liderada por Palha da Silva registou um prejuízo de 2,8 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, contra lucros de 200 mil euros no período homólogo. A contribuir para as perdas estiveram os custos operacionais consolidados no montante de 2,4 milhões de euros, uma perda de 128 mil euros na desvalorização da opção de compra, e outros custos financeiros líquidos incluindo a desvalorização do real face ao euro no montante 251 mil euros.

A pesar está também a EDP, ao descer 0,18% para 3,283 euros, bem como a Galp Energia, que cai 0,67% para 16,33 euros.





Do lado oposto está o BCP, ao subir 0,53% para 0,2482 euros, bem como o sector do papel, com a Navigator a apreciar 0,53% para 4,154 euros e a Altri a crescer 0,13% para 7,83 euros.



Em alta segue também a Jerónimo Martins, ao avançar 0,16% para 12,675 euros, enquanto a Sonae SGPS perde 0,17% para 0,9055 euros.



Os CTT também travam a queda do principal índice ao subirem 0,8% para 3,256 euros.

(Notícia actualizada com mais informação)