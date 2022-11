Philipp Lisibach: “Dívida da Zona Euro ainda não é atrativa”

O Credit Suisse está a apostar no mercado obrigacionista mais do que nas ações para 2023. Contudo, o líder da estratégia do banco considera a dívida em dólares mais interessante do que euros devido aos níveis de inflação e de taxas de juros.

Philipp Lisibach: “Dívida da Zona Euro ainda não é atrativa”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Philipp Lisibach: “Dívida da Zona Euro ainda não é atrativa” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar