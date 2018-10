PIB supera previsões, mas Wall Street cai. Amazon e Google pressionam

A economia norte-americana desacelerou no terceiro trimestre, mas menos do que o esperado pelos economistas. Wall Street abriu em queda com o Nasdaq a perder mais de 2%.

Wall Street abriu esta sexta-feira, 26 de Outubro, a registar fortes perdas novamente. Há dois efeitos a condicionar a negociação: o PIB travou menos do que esperado, mas a época de resultados das tecnológicas está a desiludir. Na Europa as bolsas também negoceiam em baixa nesta sessão, atingindo mínimos de 2016.





Este crescimento deve-se principalmente ao consumo privado e público (gastos do Estado, especialmente em defesa). A notícia positiva do lado da economia está a impedir maiores perdas em Wall Street.

Por um lado, a economia norte-americana desacelerou menos do que o esperado . O PIB cresceu 3,5% no terceiro trimestre, abaixo dos 4,2% do segundo trimestre, mas acima da maior parte das previsões.Por outro lado, os resultados da Amazon e da Alphabet estão a pressionar o Nasdaq. A Amazon falhou as estimativas de vendas do terceiro trimestre e baixou as expectativas para a época de Natal, levando as acções a desvalorizar 9,5% para os 1.620,47 dólares. No caso da Alphabet a queda é de 4,8% para os 1.061,5 dólares, com as acções a serem penalizadas pelas receitas abaixo do esperado e pela crescente preocupação à volta da regulação.



Estas notícias afectaram também as restantes cotadas do sector. O Facebook, a Apple e a Netflix estão a negociar em baixa, cedendo mais de 2%. Este poderá ser o pior mês para as tecnológicas norte-americanas em dois anos. O índice tecnológico Nasdaq está a descer 2,44% para os 7.138,9 pontos neste momento, acumulando uma perda semanal de 4,27%. O Nasdaq cede há quatro semanas consecutivas.





O Dow Jones desvaloriza 1% para os 24.735 pontos - acumulando uma perda semanal de 2,73% - e o S&P 500 desliza 1,68% para os 2.659,51 pontos.



"A aversão ao risco está bem viva esta sexta-feira, uma vez que os lucros no sector tecnológico foram mais fracos do que o esperado", refere o Craig Erlam, analista da Oanda, à Reuters. No entanto, ainda muita tinta correrá sobre a sessão de apresentação de resultados do terceiro trimestre, o que poderá inverter esta tendência. Para já, "os investidores ainda não tiveram o impulso que bem precisam", assinala.



(Notícia actualizada às 14h49)