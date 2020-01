Pinto da Costa comprou mais de 12 mil euros em ações do Porto

O presidente do FC Porto e da SAD dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa, gastou acima de 12 mil euros para reforçar a respetiva posição acionista da sociedade azul e branca.

Em comunicado enviado esta quinta-feira, 23 de janeiro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Porto revela que o presidente portista adquiriu 17.235 ações daquela sociedade por um valor de 12.300,22 euros.

A nota remetida ao regulador dos mercados acrescenta que as aquisições em causa foram feitas a 17 e 20 de janeiro. No dia 17, Pinto da Costa comprou 6.337 títulos acionistas por 4.562,64 euros e no dia 20 adquiriu 10.898 ações por 7.737,58 euros.

Assim, para reforçar a respetiva posição acionista em 17.235, o histórico líder dos dragões despendeu um preço médio de 71,4 cêntimos por cada título azul e branco.

As ações da SAD do Porto encerraram a sessão desta quinta-feira a disparar 13,74% para 74,5 cêntimos, dia em que trocaram de mãos 5 mil títulos da sociedade, valor que compara com a média diária dos últimos seis meses fixada em 1.112 ações.