Pinto da Costa investiu quase 6 mil euros em ações da SAD do Porto

Jorge Nuno Pinto da Costa adquiriu 8.749 ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do FC Porto em duas operações realizadas em 2019, investindo um total de 5.904,30 euros.





Em comunicado enviado, pela SAD portista, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ao final da tarde desta quarta-feira, 17 de julho, o Porto especifica o montante e número de títulos adquiridos em cada uma das operações.





A 21 de janeiro deste ano, o presidente do clube e da SAD do Porto investiu 3.324,30 euros na aquisição de 4.749 títulos.





Mais recentemente, no passado dia 12 de julho, Pinto da Costa comprou 4 mil ações da sociedade azul e branca por um valor de 2.580 euros.



As ações do Porto valorizaram 5,43% para 68 cêntimos na sessão desta quarta-feira, tendo sido transacionadas 1.200 títulos.