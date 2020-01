Política "apropriada" da Fed e bons resultados combatem vírus em Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico conseguiram manter o ânimo, devido ao facto de o banco central norte-americano ter considerado "apropriada" a sua atual política para sustentar o crescimento. Também os bons resultados trimestrais de cotadas de peso ajudaram ao otimismo. Ainda assim, o S&P 500 resvalou para o vermelho nos últimos minutos.

O Dow Jones encerrou a somar 0,04% para 28.734,58 pontos, mas o Standard & Poor’s 500 cedeu nos últimos minutos da sessão e terminou com uma descida marginal de 0,09% para 3.273,40 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite fechou no verde, a subir 0,06% para 9.275,16 pontos.

As praças norte-americanas foram impulsionadas pelos bons resultados trimestrais de cotadas de peso, como a Apple e a General Electric.

Além disso, a Reserva Federal manteve hoje os juros diretores e sublinhou que a sua atual política é "apropriada" para sustentar o crescimento dos EUA, o que animou adicionalmente a negociação.

"Na frente da política monetária, não haver notícias é uma boa notícia", comentou à Bloomberg um estratega de investimento da E*Trade Financial, Mike Loewengart.

Ontem, as bolsas de Wall Street tinham regressado aos ganhos, a marcarem as subidas mais acentuadas desde outubro do ano passado, devido à convicção dos investidores de que os esforços envidados a nível global para conter o vírus mortal com origem na China irão impedir uma contração económica significativa.

E apesar de hoje esse otimismo em torno da contenção do coronavírus já não ser tão evidente, com o número de casos mortais e de pessoas infetadas a aumentar e a Organização Mundial de Saúde a agendar nova reunião de emergência para amanhã, as boas contas trimestrais das empresas norte-americanas – que têm superado, em muitos casos, as estimativas – ofuscaram grande parte dos receios.



Ainda assim, as preocupações continuam a ser evidentes e o S&P 500 acabou por ceder à pressão.