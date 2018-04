Porto a um passo do título dispara mais de 6% e põe Benfica a recuar 3%

Os investidores estão a reagir com agrado à vitória do FC Porto conquistada este domingo contra o Marítimo, que deixou os "dragões" a um ponto de alcançar o título de campeão nacional.





As acções da SAD portista somam 6,15% para 69 cêntimos numa altura em que estão a mostrar forte liquidez uma vez que esta manhã já foram transaccionados 11 mil títulos, valor que compara com a média diária dos últimos seis meses que se fixa em 1.554 acções.