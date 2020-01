Yacine Brahimi e Hector Herrera, no final da época passada. Para além disso, o Porto pode ser obrigado a vender ativos para cumprir as regras do "fair play" financeiro impostas pela UEFA.





Numa altura em que o mercado de transferências de inverno se aproxima do fim (encerra no dia 2 de fevereiro), a especulação sobre a venda de alguns jogadores de ambas as equipas aumenta.Recentemente, as ações do Sporting têm beneficiado com o interesse na compra do médio português Bruno Fernandes que, segundo a imprensa nacional e internacional, pode estar a caminho do clube inglês Manchester United por uma quantia entre os 50 e os 70 milhões de euros. No entanto, nos últimos dias veio à baila também o interesse do rival Manchester City na compra do jogador, que na época passada foi o médio mais goleador da Europa, em todas as competições.O Porto tem vários ativos a ser cobiçados por clubes estrangeiros. O que tem motivado mais manchetes é o lateral esquerdo Alex Telles, que poderá estar a caminho do clube italiano Juventus, segundo o Record . O jornal A Bola avança hoje que o clube transalpino está a preparar uma oferta de 25 milhões de euros pelo defesa.Alex Telles está a ano e meio de terminar o contrato e é provável que a SAD portista queira fazer um encaixe financeiro o quanto antes, para evitar uma saída a custo zero, como sucedeu com o médioOutro dos jogadores que tem sido associado a uma eventual saída é o ponta de lança Zé Luís, que tem perdido a titularidade para o brasileiro Tiquinho Soares. A SAD dos azuis e brancos estará a pedir cerca de 20 milhões de euros pelo jogador.O outro clube português listado em bolsa, o Benfica, está a ter um dia mais modesto, com as suas ações a valorizarem 0,22% para os 4,66 euros.