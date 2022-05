Portugal avança com leilão de dívida a oito anos na próxima semana

Leia Também Portugal paga o dobro para emitir dívida em 2022

Portugal vai voltar na próxima semana ao mercado de dívida pública para emissão de novas obrigações do Tesouro (OT) a oito anos. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP anunciou esta sexta-feira a realização de um leilão da linha de títulos com maturidade em 18 de outubro de 2030, no qual espera captar entre 500 milhões e 750 milhões de euros."O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 11 de maio pelas 10:30 horas um leilão da OT com maturidade em 18 de outubro de 2030, com um montante indicativo entre 500 milhões de euros e 750 milhões de euros", anunciou a agência liderada por Cristina Casalinho.A operação acontece numa altura de escalada dos juros das dívidas europeias relacionada com a escalada da inflação e a antecipação da normalização da política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Tanto em mercado primário como secundários, Portugal estará a acompanhar esta tendência, sendo que, apenas nos primeiros meses do ano, o país já paga o dobro do valor pedido em 2021 para se financiar junto dos investidores.

A taxa de juro média de financiamento nas novas emissões realizadas em 2022 saltou para 1,2%, face aos 0,6% pagos em 2021, de acordo com dados relativos ao final de março divulgados pelo IGCP, a agência que gere a dívida pública portuguesa. Em mercado secundário, a "yield" de Portugal a 10 anos negoceia esta sexta-feira nos 2,18%, enquanto a mesma taxa dos títulos a oito anos negoceia nos 1,9%.