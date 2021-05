Portugal continua a não tributar ganhos com ativos digitais

À imagem do que acontece com as criptomoedas, a compra e venda de NFT não está, na maior parte dos casos, sujeita a imposto em Portugal.

