O IGCP emitiu esta quarta-feira, 9 de Maio, 483 milhões de euros numa emissão de dívida a 10 anos, tendo conseguido uma taxa de 1,67%, o que corresponde à taxa mais baixa de sempre. A última vez que Portugal fez uma emissão a 10 anos foi em Março, tendo conseguido uma taxa de 1,778%, o anterior mínimo histórico.

Portugal consegue assim reduzir o custo em novos financiamentos. Na emissão com uma maturidade a 10 anos a redução foi de 10,8 pontos base, sendo que, na verdade esta emissão não é bem comparável, uma vez que o IGCP emitiu obrigações que vencem em Outubro de 2028, o que significa que esta dívida tem uma maturidade um pouco superior a 10 anos.



Na emissão a cinco anos, o IGCP emitiu 724 milhões de euros, com uma taxa de 0,529%. Em Fevereiro, na última emissão a cinco anos foi acordada uma taxa de 0,577%.





No total, Portugal emitiu um total de 1.207 milhões de euros neste duplo leilão, ficando dentro do limite que tinha sido definido (entre 1.000 e 1.250 milhões).



A procura dos investidores neste duplo leilão foi forte, tendo, na emissão a 10 anos a procura sido de 2,28 vezes a oferta e na emissão a cinco anos de 2,79 vezes.





"As duas emissões correram melhor do que o esperado, quer em termos de taxa, quer quanto à procura. As taxas foram mais baixas do que estávamos à espera: não só foram mais baixas do que as dos últimos leilões comparáveis como foram até inferiores àquilo que o mercado secundário está a fazer", realça Filipe Silva, director da Gestão de Ativos do Banco Carregosa, numa nota enviada às redacções.

(Notícia actualizada com mais informação.)



