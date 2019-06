Portugal financia-se em 1.250 milhões a juros ainda mais negativos

A agência que gere a dívida pública nacional esteve no mercado a realizar um duplo leilão de curto prazo. No total foram emitidos 1.250 milhões de euros, com as taxas de juro a serem negativas.

Assim, na emissão a três meses, o IGCP colocou 250 milhões de euros, com a taxa a descer para -0,425%. Na emissão anterior comparável, Portugal conseguiu uma taxa de -0,415%. A procura neste leilão foi 3,10 vezes a oferta. Na emissão a 11 meses, o IGCP emitiu 1.000 milhões de euros, com uma taxa de -0,395%, o que compara com os -0,368% na emissão de abril. A procura aumentou, ascendendo a 1,71 vezes a oferta. Portugal conseguiu assim voltar a emitir dívida de curto prazo com juros ainda mais negativos, numa altura em que tem beneficiado de uma descida generalizada nas "yields"no mercado secundário. A contribuir para este desempenho tem estado a expectativa de novo alívio na política monetária, que se acentuou esta terça-feira, 18 de junho, depois de Mario Draghi ter admitido aumentar os estímulos à economia, abrindo a porta a novo corte de juros.