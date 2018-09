Pedro Elias

O IGCP realizou um duplo leilão de curto prazo esta quarta-feira, 19 de Setembro. Colocou 1,4 mil milhões de euros, quando o objectivo máximo era de 1,5 mil milhões e conseguiu juros negativos, ainda que menos do que em Julho, altura em que se financiou em prazos semelhantes.A agência que gere a dívida pública nacional realizou uma emissão a seis meses, colocando 400 milhões de euros, numa operação onde a taxa de juro foi fixada em -0,317%. Esta taxa continua assim negativa, mas menos do que na emissão de Julho, quando Portugal conseguiu uma taxa de 0,339%.A procura aumentou ligeiramente de 2,41 vezes, em Julho, para 2,45 vezes.Já na emissão a 12 meses, o IGCP colocou mil milhões de euros, tendo acordado uma taxa de -0,270%, um valor que compara com os -0,280% observados em Julho. A procura diminiu de 2 vezes a oferta para 1,63 vezes.(Notícia actualizada às 10:50 com mais informação)