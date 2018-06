Portugal financiou-se em 1.250 milhões de euros com juros mais negativos

O IGCP realizou esta quarta-feira, 20 de Junho, um duplo leilão de dívida de curto prazo. O financiamento foi de 1.250 milhões de euros, com o Tesouro a conseguir taxas mais negativas na emissão a 12 meses.

O Estado português financiou-se em 950 milhões de euros, a 12 meses, tendo conseguido uma taxa de -0,290%, ainda mais negativa do que na última emissão comparável e que foi realizada em Maio. Na altura, o IGCP conseguiu emitir dívida a 12 meses, com uma taxa de -0,272%. A procura superou em mais de duas vezes a oferta (2,08).



Já na emissão a três meses, Portugal financiou-se em 300 milhões de euros, com uma taxa de juro de -0,399%. Neste caso, a taxa aumentou face à última operação comparável (-0,430%). Esta emissão teve uma procura elevada, de 2,93 vezes a oferta.



(Notícia actualizada com mais informação) Na semana passada, o IGCP emitiu dívida de longo prazo , tendo realizado assim a primeira emissão deste género desde a crise política de Itália, um evento que provocou subidas generalizadas dos juros europeus e Portugal não foi excepção. O Tesouro nacional emitiu mil milhões de euros a cinco e 10 anos, mas os juros subiram nas duas operações.(Notícia actualizada com mais informação)