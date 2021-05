Portugal já perdeu 80 milhões com subida das taxas de juro

A emissão de dívida realizada por Portugal na passada quarta-feira vai custar aos cofres do Estado mais cerca de 80 milhões de euros em juros do que se tivesse sido realizada em janeiro.A conclusão é do jornal Público que, nesta quinta-feira, 13 de maio, fez as contas aos impactos das subidas dos juros causadas pela expectativa de regresso da inflação.

A subida da inflação nos Estados Unidos e os sinais mais fortes de retoma económica, também na Europa, estão a criar a expectativa nos mercados de que o Banco Central Europeu (BCE) possa vir a interromper mais cedo do que o previsto a sua política expansionista.Este sentimento fez, nas últimas semanas, com que as taxas de juro da dívida dos Estados da zona euro subirem. Na emissão de Obrigações do Tesouro desta quarta-feira, Portugal financiou-se ainda a valores historicamente baixos, mas, tal como escreveu o Negócios, representam um agravamento dos custos de financiamento do Estado português face ao início deste ano.