A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realizou esta quarta-feira um duplo leilão de dívida de longo prazo, tendo encaixado 1.023 milhões de euros, o que se situa encostado ao ponto mais baixo do intervalo pré-definido.

O instituto liderado por Cristina Casalinho emitiu 753 milhões de euros em títulos com maturidade em 15 de junho de 2029 (10 anos) e 270 milhões em títulos com prazo em 15 de fevereiro de 2045 (26 anos), numa operação em que os custos de financiamento voltaram a descer para mínimos históricos.

Na emissão a 10 anos o IGCP aceitou pagar uma rendibilidade de 0,51%. Na última emissão de obrigações do Tesouro a 10 anos (16 de junho) o IGCP aceitou pagar um juro de 0,639%, o que já representava um novo mínimo histórico. Desde então as "yields" da dívida portuguesa acentuaram o movimento negativo no mercado secundário e a taxa dos títulos a 10 anos já atingiu um mínimo histórico abaixo dos 0,30%. Nas últimas sessões tem-se assistido a um agravamento, com a taxa esta quarta-feira a atingir valores em redor de 0,5%.



Apesar de ter ficado acima de 0,5%, a taxa a que Portugal se financiou a 10 anos é inferior a metade do que o IGCP pagou há apenas dois meses pela dívida com a mesma maturidade. No leilão de maio o instituto liderado por Cristina Casalinho aceitou pagar 1,059% para colocar obrigações a 10 anos. Em janeiro deste ano a taxa era quase quatro vezes superior, pois ficou perto de 2%.