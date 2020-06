Portugal vai reembolsar 8.000 milhões na próxima semana. Já tem o dinheiro

"Para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução do Orçamento do Estado, incluindo os serviços e fundos dotados de autonomia administrativa e financeira, o Governo fica autorizado a aumentar o endividamento líquido global direto até ao montante máximo de 20 mil milhões de euros", adianta o relatório do orçamento suplementar entregue esta terça-feira. Apesar do maior esforço de endividamento, o ministro das Finanças garantiu que o financiamento da República tem decorrido sem problemas, apontando o "comportamento exemplar das taxas de juro".



Continuar a ler A taxa de referência de Portugal a 10 anos negoceia acima de 0,5%, com os investidores a exigirem um prémio menor para comprar dívida portuguesa do que espanhola. Para Mário Centeno, este comportamento é, em grande medida, justificado pela política do Banco Central Europeu (BCE), pelas proteções do Eurogrupo e pela confiança que o mercado mantém em torno de uma recuperação na Europa. Uma série de condições que tem permitido ao país continuar a financiar-se com taxas baixas e atrair procura para as emissões de dívida crescentes.



Para mostrar que a República tem conseguido assegurar o financiamento da dívida sem problemas, Mário Centeno lembrou que Portugal tem agendada para a próxima semana a amortização de uma linha de obrigações do tesouro de grande dimensão, de 7.900 milhões de euros, um "valor enormíssimo", mas que o país já tem para fazer esse pagamento.



Estas declarações surgem na véspera do país ir ao mercado. Portugal vai emitir entre 1.250 e 1.500 milhões de euros em obrigações com maturidade a seis e a 10 anos.