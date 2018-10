Portugal volta ao mercado para se financiar até mil milhões em emissão a dez anos

O IGCP, o organismo que gere a dívida do Estado, vai voltar ao mercado na próxima quarta-feira, 10 de Outubro, para uma emissão de obrigações a dez anos. O objectivo é financiar-se entre 750 e 1.000 milhões de euros.

O leilão destas obrigações, que têm maturidade a 17 de Outubro de 2028, realiza-se, como é habitual, por volta das 10:30 da manhã.

Na última emissão comparável, a 12 de Setembro, o organismo liderado por Cristina Casalinho (na foto) colocou 672 milhões de euros com uma "yield" de 1,854%. Em Julho tinha emitido títulos desta linha com uma taxa de juro de 1,727%, que era a segunda mais baixa de sempre na emissão de títulos a 10 anos.



Apesar da taxa ligeiramente mais alta, a procura foi mais forte, tendo ascendido a 2,32 vezes a oferta, o que compara com o rácio de 2,02 vezes registado na emissão de Julho.



A taxa da emissão do mês passado foi a quarta mais baixa de sempre. A mais baixa foi fixada em Maio, quando o IGCP suportou um juro de 1,67% para emitir 483 milhões de euros em obrigações do Tesouro a 10 anos.