Portugueses ainda não tiram partido de digitalização financeira, diz Mário Centeno

Esta estratégia tem por base quatro grandes objetivos: reconhecer a importância da literacia financeira digital e garantir a todas as pessoas o acesso a formação financeira digital de qualidade; assegurar que o acesso e a utilização de serviços financeiros digitais têm por base informação e conhecimento adequados; promover uma utilização segura de serviços financeiros digitais; e melhorar a eficácia das iniciativas de formação financeira digital com recurso a evidência, avaliação e coordenação.

A digitalização tem crescido em Portugal, mas os portugueses não estão preparados para a digitalização, sendo imprescindível adotar uma estratégia de literacia financeira que promova a inclusão nesta área, segundo o governador do Banco de Portugal (BdP) Mário Centeno.A rápida e significativa transformação digital nos últimos anos veio alterar a forma como vivemos e o sistema financeiro tem acompanhado estas mudanças com o surgimento de novos produtos financeiros, mas também o aparecimento de novos prestadores de crédito, segundo Mário Centeno.Além disso, aumentou o desaparecimento das fronteiras. "Os consumidores podem aceder a serviços comercializados de forma transfronteiriça" e nem todos estão sujeitos às mesmas regulações, diz o governador do Banco de Portugal.Os riscos em relação às fraudes digitais são, desta forma, maiores, nomeadamente os riscos de fraude ou o recurso pouco ponderado ao crédito. "Depois de reconhecer estes riscos, interessa saber se os consumidores portugueses estão preparados para a digitalização e para atuação financeira", refere o governador do banco central português.A preparação para este mundo do digital em Portugal ainda não ganhou popularidade. "Em Portugal muitos preferem continuar a seguir as suas finanças pessoais sem recorrer aos canais financeiros digitais", avança.Além de "não conseguirem tirar partido da digitalização", o mau uso também foi outro dos problemas citados por Mário Centeno, dizendo que há importantes lacunas nos conhecimentos, nas atitudes e comportamentos, que nem sempre são os mais apropriados para a garantia de segurança."A estratégia que hoje debatemos é por isso da maior importância, para promover serviços financeiros digitais com base em virtudes, comportamentos e conhecimentos financeiros adequados (...), para reduzir a exclusão financeira digital", sublinhou o governador.