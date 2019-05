Portugueses preferem notas de 10 e 20 euros

Ao longo de 2018 foram levantados 11.261 milhões de euros em notas (660 milhões de notas), o que representa um aumento de 3,2% face a 2017, conclui o Relatório de Emissão Monetária de 2018 divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. No mesmo período foram depositados 14.056 milhões de euros em notas, sobretudo por empresas de transporte e tratamento de valores.

As notas de 20 e 10 euros foram as mais procuradas no país, representando 47,5% e 40,1% da quantidade de notas levantadas em 2018. Já a nota de 200 euros foi a menos procurada.

A procura de moedas voltou a superar os depósitos no Banco de Portugal, "que atingiram o valor mais baixo desde a introdução do euro". As moedas mais solicitadas são as de 1, 2 e 5 cêntimos.

No acumulado do ano foram depositados no Banco de Portugal 673 mil euros em moedas, o que corresponde a 11% do valor depositado um ano antes.

Mais depósitos que levantamentos

Segundo o mesmo relatório continua a haver mais notas depositadas do que levantadas. "No final de 2018, o valor das notas depositadas no Banco de Portugal desde a introdução do euro excedia em 17 mil milhões de euros o valor das notas levantadas (14 mil milhões de euros) no final de 2017", diz o documento.

O Banco de Portugal acrescenta que o valor depositado é maior que o acumulado em levantamentos desde 2010. O regulador justiça esta tendência com o facto de ter entrado, através do turismo, uma elevada quantidade de notas, sobretudo de maior valor, que não é absorvida pela procura. Além disso, há uma crescente utilização do cartão nos movimentos e pagamentos.