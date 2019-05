Portugueses trocaram quase 49 mil notas de escudo em 2018

Os portugueses trocaram, em 2018, 48.903 notas de escudos que ainda tinha guardadas, no valor de 768 mil euros. Este número caiu mais de 60% face ao ano anterior, adianta o Banco de Portugal.

Vinte anos depois da entrada em circulação do euro ainda há portugueses que mantêm notas de escudos e que foram trocar estes valores por euros, no último ano. Ainda assim, o número de notas trocadas baixou 64% face a 2017. Em valor a quebra foi de 62%, adianta o relatório da emissão monetária de 2018 do Banco de Portugal.

Apesar destas trocas, os portugueses mantêm 11,5 milhões de notas de escudos da série dos descobrimentos, que valem o equivalente a 96,3 milhões de euros. Deste montante, mais de um terço são notas de 5.000 escudos.