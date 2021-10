Poupanças em recordes nos bancos fazem crescer riqueza das famílias portuguesas na pandemia

relatório anual de riqueza global da

As famílias portuguesas aumentaram a riqueza em 2020, apesar da pandemia, graças ao reforço dos depósitos bancários com recordes das novas poupanças. OAllianz, divulgado esta quinta-feira, indica que Portugal é um dos poucos países a nível mundial onde o crescimento dos ativos financeiros dos agregados familiares acelerou no ano passado.O ativo financeiro bruto das famílias portuguesas aumentou 3,9% em 2020, depois de ter aumentado 3,1% em 2019. "O principal motor foram os depósitos bancários que aumentaram 7,1%, o aumento mais rápido desde 2008, impulsionado por entradas recordes de novas poupanças que saltaram 152% em 2020" explica o documento.A classe que agrega ações e obrigações cresceu de forma mais modesta (4,8%), enquanto o ativo dos seguros e fundos de pensões diminuiu 4,9%. A seguradora considera que este recuo é causado pelo facto de os aforradores portugueses terem sido "vendedores líquidos" de ativos de seguros e fundos de pensões. Com uma quota de carteira de apenas 16%, esta classe de ativos é de longe a menos popular em Portugal, comparando com 46% nos depósitos bancários e 32% em ações e obrigações.A aceleração do ativo financeiro bruto total ficou, apesar disso, muito abaixo da média regional da Europa Ocidental onde chegou aos 5,8%. Por outro lado, o passivo em Portugal aumentou 1,3% (o mais rápido em dez anos), mas foi também mais lento que a média regional de 3%. Considerando as duas parcelas, o ativo financeiro líquido cresceu 5,6% em Portugal."Com ativos financeiros líquidos per capita de 27.920 euros, Portugal ocupava a 24ª posição no ranking dos países mais ricos (era 23º em 2000). No entanto, muitos países europeus, como França, Itália, Bélgica ou Grã-Bretanha caíram drasticamente no ranking desde 2000. Como resultado, o top10 parece diferente hoje do que em 2000: tornou-se mais um caso escandinavo-asiático, mas com os EUA e a Suíça ainda a reinarem isolados", acrescenta o relatório.

A política monetária e orçamental apoiou a economia, os mercados e as pessoas. Com sucesso: as receitas estabilizaram e os mercados de ações recuperaram rapidamente. Com esse vento a favor, a riqueza das famílias resistiu à crise da covid-19. Os ativos financeiros brutos globais aumentaram 9,7% em 2020, atingindo a marca dos 200 biliões de euros pela primeira vez.



Os ativos financeiros nos mercados desenvolvidos cresceram 10,4% (regressando aos padrões normais de crescimento após três anos) e, os dos mercados emergentes, reforçaram 13,9%. Como resultado, o hiato de prosperidade entre países ricos e pobres também diminuiu um pouco.