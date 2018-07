Powell e boas perspectivas para contas trimestrais sustentam Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, animadas pelos comentários do presidente da Fed, Jeremy Powell, que disse que os EUA ainda têm pela frente vários anos de baixa inflação e de um mercado de trabalho robusto. Além disso, as boas perspectivas para os resultados trimestrais das cotadas norte-americanas também ajudaram à tendência de subida em Wall Street.