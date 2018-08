Powell eleva Wall Street para novos máximos

Powell deixou claro que a Fed não vai acelerar o ritmo das subidas de juro nos EUA. As palavras ditaram maiores subidas nas bolsas e queda do dólar.

As bolsas americanas fecharam em alta, renovando máximos históricos, a beneficiarem do discurso do presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, que acalmou os ânimos em torno de um acelerar do ritmo de subidas de juros no país.O Dow Jones subiu 0,52% para 25.790,49 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,86% para 7.945,98 pontos e o S&P500 cresceu 0,62% para 2.874,69 pontos. Estes dois últimos índices tocaram assim em níveis nunca antes vistos.

"A economia está forte. A inflação está perto do nosso objectivo de 2% e a maioria das pessoas que quer um trabalho encontra um… Se o crescimento forte dos rendimentos e nos postos de trabalho continuar, mais subidas graduais parecem ser o adequado". Além disso, "não parece haver um risco elevado de sobreaquecimento" da economia.

Tudo questões que justificam uma política de subidas progressivas dos juros.

O facto de Powell não ter tido um discurso mais assertivo no que toca às próximas subidas de juros levou a que os investidores fizessem subir mais as bolsas, que tocaram em máximos históricos, e pressionassem o dólar. Este comportamento revela alguma travagem no entusiasmo que tem sido construído à volta da subida de juros nos EUA.

Ainda assim, a maioria dos analistas do mercado de juros continua a apostar em mais dois aumentos do preço do dinheiro nos EUA, um em Setembro e outro em Dezembro. Actualmente, a taxa de juro encontra-se no intervalo entre 1,75% e 2%.





Entre as cotadas, destaque para a Autodesk, que disparou mais de 15% para 157,20 dólares, depois de ter reportado resultados trimestrais que superaram as estimativas dos analistas.