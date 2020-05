E, ao contrário do que sucedeu nos tempos mais recentes, nem o setor tecnológico escapoi. O Nasdaq Composite cedeu 1,55%, para os 8.863,17 pontos, mínimo desde 6 de maio. O índice acumula um saldo negativo de 1,3% este ano.



Entre as quedas do dia destacaram-se as ações do Citigroup (-4,13%), General Electric (4,08%), bem como Apple, Alphabet e Microsoft, todas com desvalorizações superiores a 1%. Já o índice alargado S&P 500 recuou 1,75%, fechando nos 2.820,00 pontos, o valor mais baixo desde 23 de abril.E, ao contrário do que sucedeu nos tempos mais recentes, nem o setor tecnológico escapoi. O Nasdaq Composite cedeu 1,55%, para os 8.863,17 pontos, mínimo desde 6 de maio. O índice acumula um saldo negativo de 1,3% este ano.Entre as quedas do dia destacaram-se as ações do Citigroup (-4,13%), General Electric (4,08%), bem como Apple, Alphabet e Microsoft, todas com desvalorizações superiores a 1%.

Jerome Powell foi o "carrasco" das bolsas nova-iorquinas esta quarta-feira. O presidente da Reserva Federal (Fed) considerou hoje que o impacto da pandemia de covid-19 na maior economia mundial está a ser mais severo do que era antecipado. Resultado? Os mercados encerraram com quedas pesadas, atirando o Dow Jones e o S&P 500 para mínimos de cerca de três semanas. O tecnológico Nasdaq, que acumulava ganhos no ano no fecho de segunda-feira, já apresenta um saldo negativo de 1,3%.O Dow Jones terminou a sessão com uma queda de 2,17%, para os 23.247,97 pontos. O índice das "blue chips" marcou um mínimo desde 21 de abril e acumula perdas de 18,53% desde o início do ano.