Powell já tem a "carne toda no assador", mas há espaço para mais

Com a taxa dos juros diretores já em mínimos históricos e com um amplo espólio de estímulos monetários já lançados sobre a economia do país, é expectável que a reunião de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), que está a decorrer entre ontem e hoje, não traga novidades nesse campo, de acordo com os analistas.





taxa de desemprego de 13,3% em maio, consideravelmente abaixo dos 19% que eram estimados pelos economistas, de acordo com a Bloomberg. Em abril, a taxa disparou

para 14,7%, o nível mais elevado desde a altura da Grande Depressão na década de 1930.

Na última sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram uma Apesar deste decréscimo, o presidente da Fed de Boston, Eric Rosengren, alertou que a taxa de desemprego se poderia manter nos dois dígitos durante todo o ano."Neste contexto de recuperação, não esperamos o anúncio de medidas adicionais da Fed numa reunião que deve ser essencialmente um exercício de comunicação", começou por dizer Franck Dixmier, analista da Allianz Global Investors, numa nota. O mesmo considera James Knightley, economista-chefe da ING, que adianta, porém, que "provavelmente, a Fed vai deixar a porta aberta para novos estímulos no futuro".



Nas atas da última reunião do banco central, que ocorreu a 29 de abril, são evidentes as preocupações que o comité tem sobre os riscos da atual crise, provocada pela pandemia, que foram sublinhados também por Jerome Powell, na sua visita ao Senado norte-americano, em maio.



Recentemente, Powell disse mesmo que uma nova vaga de infeções de covid-19 poderá provocar uma recuperação significativamente mais longa e fraca nos Estados Unidos.



Uma Reserva Federal ativa

Desde março, quando o impacto da pandemia começou a rondar os mercados financeiros e as economias em todo o mundo, a Reserva Federal dos Estados Unidos cortou as taxas de juro para o intervalo entre 0% e 0,25% - um mínimo histórico -, avançou com a compra ilimitada de ativos, com apoios ao mercado intrabancário e com empréstimos diretos às empresas. Agora, entrou em vigor o "Mainstream Lending Program", que contempla um novo cheque de 600 mil milhões de dólares em empréstimos às empresas de média dimensão, que tenham uma faturação inferior a 5 mil milhões.



"O 'Mainstream Lending Program' está finalmente a entrar em operação e isso vai reforçar a visão de que a ação da Fed vai no sentido de continuar a apoiar a economia", acrescentou o economista da ING, numa nota. A Allianz considera que a "ampla ação da Fed tem sido eficaz: as condições financeiras melhoraram, os 'spreads' foram reforçados, especialmente no mercado de crédito 'high-yield', que recuperou liquidez e reduziu a volatilidade. Além disso, o apetite pelo risco voltou aos mercados, conduzindo a uma confiança renovada dos investidores".



O programa de compra de ativos, ou "Quantitative Easing" (QE), tem ditado a compra de largos milhares de milhões de dólares por dia em dívida em termos semanais, tendo chegado a tocar nos 75 mil milhões de dólares no pico da pandemia, depois de Powell afirmar que "as compras iam ser realizadas nos montantes que acharmos necessários para suportar o normal funcionamento dos mercados".



Agora, "será particularmente interessante ouvir as previsões económicas dos membros do Comité Monetário, bem como as suas expectativas para a inflação e as taxas de juro até 2022", conclui o analista da Allianz, reiterando que "Jerome Powell deve ainda entregar-se a um exercício de equilibrismo, enfatizando a extensão da ação da Fed, enquanto reitera que mantém margem de manobra num ambiente ainda incerto, principalmente em termos da evolução da pandemia".



John Williams, presidente da Fed de Nova Iorque, disse que vê poucos riscos de uma subida da inflação repentina, mesmo com as várias medidas de suporte do banco central para a economia.