Powell reafirma primeira subida dos juros da Fed este mês apesar da "elevada incerteza"

A Reserva Federal norte-americana vai mesmo avançar com uma subida das taxas de juro de referência este mês, apesar da incerteza em torno da guerra na Ucrânia. A garantia foi dada pelo governador Jerome Powell, num discurso por escrito que será lido esta tarde no Congresso norte-americano, tendo apontado para a pressão da inflação e do mercado de trabalho."Com a inflação muito acima de 2% e um forte mercado de trabalho, esperamos que venha a ser apropriado subir o intervalo das taxas de juro na nossa reunião deste mês", afirmou Powell. "O processo de remoção da política acomodatícia nas atuais circunstâncias envolve tanto aumentos no intervalo dos juros de referência como a redução do balanço da Fed".Powell classificou o mercado de trabalho como "extremamente apertado", sinalizando que o banco central terá atingido o seu objetivo de pleno emprego. Afirmou que os empregadores já têm dificuldades em preencher posições, enquanto os trabalhadores estão a despedir-se para aceitar novas oportunidades, impulsionado os salários para a subida mais rápida em vários anos."Sabemos que o melhor que podemos fazer para apoiar a robustez do mercado de trabalho é promover uma longa expansão, o que só possível num ambiente de estabilidade de preços", disse Powell, reafirmando a necessidade de travar a escalada de preços, após a taxa de inflação nos EUA ter atingido máximos de quatro décadas.

Na última reunião da Fed, que decorreu nos dias 25 e 26 de janeiro, o banco central tinha avançado considerar "apropriado" começar a subir "em breve" os juros diretores. No entanto, a instabilidade nos mercados financeiros criada pela invasão da Rússia à Ucrânia, os investidores refrearam a expetativa sobre os juros que estão atualmente entre 0% e 0,25%.

Os mercados monetários dão agora como quase certa uma subida de 25 pontos base no final do mês (sendo que antes da invasão esperavam um aumento do dobro). Powell admitiu a "elevada incerteza", apontando "efeitos de curto prazo para a economia dos EUA da invasão da Ucrânia, da atual guerra e sanções, e dos eventos que virão".Ainda assim, alinhou com os membros do comité de política monetária que continuam a defender que o conflito não deverá travar a normalização. "Fazer política monetária de forma apropriada neste ambiente requer o reconhecimento de que a economia evoluiu de formas inesperadas", disse. "Vamos ter de ser ágeis na resposta aos dados que vamos recebendo e à evolução do outlook".(Notícia atualizada às 14:10)