Preço da gasolina vai descer pela primeira vez em seis semanas

Pedro Noel da Luz

Após várias semanas de agravamento dos preços, os combustíveis poderão descer na próxima semana nos postos de abastecimento em Portugal.

Os cálculos do Negócios, tendo em conta as cotações dos combustíveis no mercado europeu, apontam para uma descida de 1 cêntimo por litro no preço de venda da gasolina simples em Portugal. Fonte do setor refere que a baixa de preços pode chegar a 1,5 cêntimos.

No caso do gasóleo simples, a evolução das cotações aponta para que o preço de venda ao público fique estável, embora fonte do setor adiante que possa ocorrer uma ligeira descida (0,5 cêntimos por litro).

A confirmar-se a descida de 1,5 cêntimos na gasolina, o preço deste combustível vai descer pela primeira vez em seis semanas. Na última segunda-feira, de acordo com os dados da DGEG, o preço médio praticado em Portugal foi de 1,452 euros, pelo que deverá agora descer para 1,437 euros.

Já o gasóleo foi vendido esta semana a um preço médio de 1,386 euros, pelo que há margem para baixar para 1,381 euros. A confirmar-se esta descida, será o primeiro alívio nos preços deste ano.



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).