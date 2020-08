Preço médio das cotadas do S&P 500 continua negativo em 2020, apesar dos máximos

3.432,09 pontos. No conjunto do ano, a bolsa de referência dos Estados Unidos acumula um ganho de cerca de 6,5%, tendo já valorizado cerca de 50% desde os mínimos atingidos em março, devido à pandemia.Contudo, se tivermos em conta o preço médio de todas as cotadas que o compõem, a sua prestação no ano regista uma perda em torno dos 4%.

Isto porque o sucesso do índice norte-americano está apoiado num núcleo pequeno de empresas, mas que tem uma capitalização de mercado muito grande, como é o caso do clã das Big Tech. A Apple, a Amazon, a Alphabet, a Microsoft e o Facebook, as cinco mais valiosas do S&P 500, juntas têm uma capitalização total de cerca de 8,4 biliões de dólares, mais de um terço do total.A perspetiva de que uma vacina que combata o coronavírus esteja disponível rapidamente e o alívio das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China estão novamente a fazer subir os futuros de Wall Street no dia de hoje. Por isso, é de esperar que sejam conhecidos novos máximos históricos.Apesar da maior recessão da história dos Estados Unidos, muitos investidores parecem estar a apostar que o pior já passou e que os lucros das empresas, um indicador chave para o desempenho das ações, vão disparar no próximo ano. O rácio entre os preços das ações e o lucro por ação do S&P 500 está nos 25,26, de acordo com a FactShet, o valor mais elevado desde 2002. E para o próximo ano estima-se que possa chegar aos 25,98, o que seria um máximo desde 2000.A questão coloca-se agora sobre quanto tempo vai durar este "rally", numa altura em que o desemprego escalou para máximos de uma década e em ano de eleições presidenciais.O "Indicador Buffett", batizado em homenagem ao lendário investidor Warren Buffett, e que compara a capitalização de mercado total com o produto interno bruto mostra como as ações estão sobrevalorizadas há muitos anos. A última vez que o PIB foi maior do que a capitalização total do mercado de ações, ajustando ambos pela inflação, foi em 2009, quando a capitalização total do mercado era cerca de 93% do PIB.