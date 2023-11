Europa negoceia mista. Juros aliviam na Zona Euro

há 59 min. 09h43

Europa negoceia mista. Ações do luxo pressionadas por alerta da Burberry

A Europa negoceia de forma mista com o Stoxx 600 a ceder, depois de três dias de ganhos, com o setor de luxo a ser pressionado pelo alerta do grupo Burberry.





O "benchmark" europeu cai 0,15% para 453,83 pontos. Entre os 20 setores que compõe o índice de referência, "oil & gas" comanda as perdas, enquanto as "utilities" são as que mais contrariam a tendência.





Esta quarta-feira, o Stoxx 600 bateu o nível mais alto em quase dois meses, tendo valorizado cerca de 7% desde o início do ano.





As ações da Burberry tombam 8%, depois de a empresa ter afirmado que a meta estabelecida para as receitas deste ano pode não ser atingida, tendo acabado por pressionar outros pares do setor como a LVMH, que cai 1,08%.





Já a Simenes AG sobe 6,23%, após os resultados terem agradado os analistas, citados pela Bloomberg.





Entre as principais praças europeias, Frankfurt ganha 0,43%, Paris soma 0,43%, Madrid avança também 0,41% e Milão sobe 0,16%.





Já Amesterdão recua 0,61% e Londres perde 0,21%. Por cá, a bolsa de Lisboa segue a tendência negativa e cai 0,34% para.