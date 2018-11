Prémio da dívida portuguesa face à espanhola perto de mínimo de oito anos

Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão num nível tão próximo dos espanhóis como já não se via há cerca de oito anos. E, de acordo com as previsões do BBVA, a tendência é para continuar.





A taxa de remuneração da dívida portuguesa segue esta segunda-feira a aliviar 3,5 pontos base para os 1,907%. Os juros da vizinha Espanha situam-se nos 1,605%, na sequência de uma quebra de 2,7 pontos base. O spread da dívida portuguesa face à espanhola coloca-se desta forma nos 30,2 pontos base, um nível do qual já baixou no início deste ano e que, antes de 2018, a última vez que foi atingido foi no início de 2010.



Este diferencial representa o prémio de risco adicional que os investidores exigem para investir em dívida portuguesa em detrimento da espanhola.



Evolução do spread da dívida portuguesa face à espanhola desde 2009





Os juros da respectiva dívida dos dois países ibéricos chegaram a estar à distância de mais de 12 pontos pontos percentuais, em Janeiro de 2012. Nessa altura, a taxa das obrigações portuguesas a 10 anos atingiu um pico de 18,289%.





Segundo um analista do BBVA, citado pela Bloomberg, este spread deverá continuar a baixar tendo em conta o crescimento económico que está previsto para Portugal, e aponta a estabilidade política como um factor a aumentar a procura da dívida.





Os juros a pagar pela dívida portuguesa têm vindo a baixar. O último marcado motivo de alívio foi a decisão da Moody’s de retirar as obrigações portuguesas do "lixo". Do grau mais alto do nível especulativo, o Ba1, Portugal passou para o Baa3, o degrau mais baixo do patamar de investimento de qualidade, com uma perspectiva estável.





A Moody’s foi assim a primeira das grandes agências de notação financeira a colocar Portugal no lixo e a última a retirá-lo desse nível. A Standard & Poor’s foi a primeira a elevar o rating da dívida, em Setembro de 2017, e seguiu-se a Fitch, a 15 de Dezembro do mesmo ano.



O spread da dívida portuguesa face à alemã, que é o "benchmark" na Europa, está esta segunda-feira em 154 pontos base. Historicamente Portugal também tinha um spread face a Itália, mas a crise orçamental no país levou os juros italianos para um nível supeiror ao de Portugal.