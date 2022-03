Presidente da CMVM apresenta demissão após quatro meses no cargo

Gabriel Bernardino, o novo presidente da Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que substituiu Gabriela Figueiredo Dias no cargo no passado mês de novembro, apresentou esta segunda-feira o seu pedido de demissão.Segundo um comunicado enviado pela CMVM, na origem do pedido de afastamento estão motivos de saúde."Foi com pesar que dirigi hoje ao Senhor Ministro de Estado e das Finanças a renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da CMVM, solicitando a minha substituição num prazo de tempo tão curto quanto possível, tendo em conta as razões de saúde que justificam a decisão. Um problema de saúde que me tem condicionado crescentemente, e que não me vem permitindo a total dedicação e compromisso que reputo essenciais para a liderança que a CMVM merece e necessita, tanto ao nível nacional como internacional", justificou Bernardino, num comunicado partilhado pela CMVM.Bernardino deixou ainda "uma palavra de agradecimento e admiração para toda a equipa da CMVM, com quem aprendi muito nestes meses e na qual deposito grande confiança".Segundo o mesmo comunicado, Bernardino pediu a sua substituição à frente do órgão de supervisão tão rapidamente quanto possível,face às limitações com que o ainda presidente da CMVM se vê obrigado a exercer a sua função.A notícia da saída de Bernardino foi avançada em primeira mão pelo Eco, tendo entretanto sido confirmada pelo Negócios momentos antes de ser divulgado o comunicado com a confirmação do pedido de demissão pela CMVM.Gabriel Bernardino foi apontado como o sucessor de Gabriela Figueiredo Dias na CMVM em outubro, tomando posse em meados de novembro. No passado mês de fevereiro, Gabriel Bernardino apresentou o plano de ação para os próximos três anos, um programa que deverá continuar a ser implementado.Na apresentação das orientações estratégicas para o triénio de 2022-2024, o responsável adiantou que estava à espera da tomada de posse do Governo, marcada para esta semana, mas mostrava-se confiante que fossem anunciadas algumas medidas para dinamizar o mercado ainda este ano. “O que vimos do anterior Governo relativamente ao mercado de capitais foi interesse em apostar no desenvolvimento do mercado. O Governo pôs em funções medidas para desenvolver mercado”, adiantou na altura.Caberá agora ao Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, apontar um novo presidente para a CMVM. A administração do regulador é atualmente composta pelo presidente e dois administradores, José Miguel Almeida e Rui Pinto. Os cargos de vice-presidente e um terceiro vogal continuam por preencher.