Prisa tropeça mais de 8% após fim do negócio com Altice

O fim do negócio já era esperado, mas foi tornado oficial esta segunda-feira na CMVM, antes do arranque dos mercados. A Prisa deu por encerradas as negociações com a Altice no negócio da Media Capital/TVI.

As acções da cotada espanhola já reagiram: a Prisa está a desvalorizar 8,24% para os 1,716 euros, a maior queda desde Junho do ano passado.

Por outro lado, em Amesterdão, as acções da Altice, dona da PT/Meo, estão a valorizar ligeiramente. Os títulos da cotada francesa sobem 0,21% para os 3,377 euros.

Em Lisboa, as acções da Media Capital, empresa detida pela Prisa e que controla a estação de televisão TVI, não negociaram ainda nesta segunda-feira. Segundo as ordens que deram entrada na Euronext, há neste momento uma proposta de venda de 588 acções por 3,18 euros. Já do lado da procura, há uma oferta para comprar 2.024 acções por 1,80 euros.

Ou seja, para já, não há qualquer negócio à vista. A última vez que a Media Capital negociou foi a 31 de Maio, tendo fixado os títulos nos 3,18 euros. Nesse dia foram negociadas 100 acções.

Estas evoluções em bolsa acontecem num dia em que a empresa espanhola colocou um ponto final nas negociações com a Altice. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Prisa explicou que este desfecho "surge como consequência de não se ter cumprido na data limite acordada entre as partes a última das condições suspensivas que se encontrava pendente de cumprimento, relativa à obtenção pela Meo da autorização da operação por parte da Autoridade da Concorrência portuguesa".



Cai por terra um negócio que em Julho do ano passado tinha sido anunciado por 440 milhões de euros. A Altice, apesar de estar a braços com uma dívida elevada a nível internacional que obrigou a um programa de venda de activos, manteve sempre a afirmação de que o negócio era, apesar disso, para se fazer.



(Notícia actualizada às 9h33)