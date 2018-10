Problemas técnicos atrasam abertura das bolsas da Euronext

As bolsas da Euronext ainda não negociaram esta segunda-feira, devido a problemas técnicos que estão a atrasar a abertura destes mercados.

Contactada pelo Negócios, fonte da Euronext confirmou que questões "técnicas" levaram a gestora de bolsas pan-europeia a atrasar o início da negociação, e que o problema será resolvido com a maior brevidade possível. Em causa está não só a bolsa de Lisboa, como também as de Amesterdão, Bruxelas ou Paris.



As restantes praças europeias, como a de Madrid e Milão, estão a registar subidas neste início de sessão, com destaque para a bolsa italiana, que valoriza mais de 1,5%, depois de a S&P ter decidido não cortar o rating do país na sexta-feira.