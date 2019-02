Progressos nas negociações comerciais animam Wall Street

O Dow Jones segue a somar 0,93% para 25.676,46 pontos e o Standard & Poor’s 500 ganha 0,77% para 2.767,08 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite avança 0,44%, para 7.462,19 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão a ser sustentadas sobretudo pelas boas perspetivas em torno das conversações comerciais entre Washington e Pequim, havendo a expectativa de um acordo entre as duas maiores economias do mundo.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse hoje que a ronda de reuniões desta semana se saldou em "importantes progressos". A Casa Branca confirmou, se bem que tenha sublinhado que "há ainda muito trabalho pela frente".

Mas há outras "nuvens" no horizonte. Apesar da ameaça de um novo "shutdown" parecer estar afastada, o presidente Donald Trump poderá acionar a emergência nacional.

O líder da maioria republicana no Senado dos EUA, Mitch McConnell, declarou ontem que o presidente Donald Trump dará luz verde ao plano de financiamento federal delineado pelo Congresso – que permite que os serviços federais continuem todos a funcionar, o que afasta a ameaça de um novo "shutdown" parcial do governo.

No entanto, Trump irá declarar a emergência nacional para garantir mais dinheiro e conseguir assim construir o muro ao longo da fronteira com o México, acrescentou McConnell.

A líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, já fez entretanto saber que poderá intentar uma ação judicial se Trump declarar emergência nacional para conseguir financiamento para o muro.

Este clima de incerteza, aliado ao crescente risco de uma recessão nas empresas dos EUA, está a manter a prudência entre os investidores.

Os analistas inquiridos pela I/B/E/S Refinitiv esperam, em média, que o lucro por ação das cotadas do S&P 500 caia 0,3% em termos homólogos.