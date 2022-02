Provisões castigam lucro do BCE. Banco de Portugal recebe 4,5 milhões em dividendos

2,34% do total, ou seja, 4,5 milhões de euros, muito abaixo dos 38,5 milhões recebidos no ano passado.



O Banco Central Europeu (BCE) lucrou menos em 2021, com menores retornos dos ativos detidos e provisões para riscos a penalizarem as contas. A autoridade monetária liderada por Christine Lagarde registou um resultado líquido anual de 192 milhões de euros, uma queda de 88,3% face aos 1.646 milhões de 2020."O decréscimo de 1.452 milhões de euros em comparação com o ano anterior foi principalmente causado por menores rendimentos de ativos em reservas estrangeiras e de títulos detidos para propósitos de política monetária, bem como pela transferência de provisões para riscos financeiros", explica o BCE, em comunicado.A totalidade dos lucros será distribuída em dividendos aos bancos centrais nacionais: 150 milhões de euros em dividendos já chegaram aos países a 31 de janeiro e os restantes 42 milhões serão enviados a 18 de fevereiro. Ao Banco de Portugal cabemO Conselho do BCE decidiu transferir 610 milhões de euros para provisões em resposta a uma "maior exposição ao risco decorrente principalmente da continuação das compras de títulos de política monetária". Estes ativos dizem respeito principalmente aos mega programas de compra de dívida, que já decorriam antes do coronavírus e aos quais foram acrescentrados um envelope pandémico.Esta dívida pública e privada que fica no balanço do BCE contribui positivamente para as contas ao render juros, sendo que os ganhos com este segmento totalizaram 1.006 milhões de euros no ano passado, 25% abaixo dos 1.337 milhões de euros do ano anterior. A quebra aconteceu apesar do aumento das compras "principalmente devido ao retorno de juros negativo do Programa de Compras de Emergência Pandémica (PEPP)".O BCE aumentou o balanço em 111 mil milhões de euros para um recorde de 680 mil milhões de euros graças às compras realizadas no PEPP e no programa tradicional (o APP). O montante em ativos detidos para política monetária disparou 1,019 biliões para 4,713 biliões: o APP teve um reforço de 214 mil milhões para 3,123 biliões e o PEPP acrescentou 827 mil milhões para 1,581 biliões.Os ganhos com reservas internacionais também caíram de forma expressiva. A quebra foi de 58% para 197 milhões de euros, contra os 474 milhões em 2020, penalizada por retornos mais baixos no portefólio em dólares. Foram registadas nas contas depreciações dos ativos no total de 133 milhões de euros (no ano anterior tinham sido 26 milhões) por perdas nos fundos em dólares.

Do lado das receitas, o BCE recebe ainda comissões de supervisão para fazer face às despesas que tem no cumprimento das suas funções. Este montante totalizou 578 milhões de euros em 2021, ligeiramente acima dos 535 milhões de euros do ano anterior. O aumento é explicado pelo desenvolvimento de sistemas tecnológicos e custos com pessoal.



Os custos totais com pessoal aumentaram para 674 milhões de euros, face aos 646 milhões de euros em 2020, como resultado de custos mais altos relacionados com contribuições para o fundo de pensões decorrentes de uma avaliação actuarial anual. Também o maior número de funcionários pesou. Outras despesas administrativas subiram para 564 milhões (mais 11 milhões que em 2020), principalmente devido a despesas de manutenção da propriedade.