PSA supera rival Renault em valor de mercado pela primeira vez em quase dez anos

As acções do grupo liderado por Carlos Tavares estão a negociar em máximos de 2008, acumulando um ganho de quase 19% em três sessões.

O grupo PSA, liderado pelo português Carlos Tavares, superou a rival Renault em valor de mercado pela primeira vez desde 2009, impulsionado pela subida de quase 19% das acções em apenas três dias.





A capitalização bolsista da fabricante das marcas Peugeot e Citroen atingiu os 22.041 milhões de euros, enquanto a da Renault é de 21.785 milhões.





O "salto" na capitalização bolsista da PSA acontece depois de os títulos do grupo terem subido quase 15% só na quarta-feira, na sequência da apresentação de resultados animadores referentes ao primeiro semestre do ano.





O grupo liderado por Carlos Tavares, que adquiriu a Opel e a Vauxhall à General Motors há menos de um ano, surpreendeu os analistas ao anunciar, na terça-feira, que as novas divisões deram lucros, depois de duas décadas de prejuízos nas mãos da GM.





No total, as receitas da empresa francesa atingiram os 38,6 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 40,1% face ao mesmo período do ano passado. Os lucros atingiram os 1,7 mil milhões de euros.





Depois de terem subido 14,88% para 23,47 euros na quarta-feira, os títulos da PSA prolongaram a tendência positiva na sessão seguinte, e também esta quinta-feira, seguindo a valorizar 2,44% para 24,32 euros, o valor mais elevado desde Setembro de 2008.





Já a Renault, que apresenta os seus resultados na sexta-feira, sobe 2,08% para 73,63 euros. O sector das construtoras automóveis está em alta esta quinta-feira, depois do presidente dos Estados Unidos admitir recuar nas tarifas aos automóveis importados da Europa.