o discurso do governador do Banco de França depois de Villeroy de Galhau ter surpreendido ao mostrar-se contra o "quantitative easing" do BCE, um dos estímulos anunciados pela autoridade monetária liderada por Mario Draghi na semana passada.



Em Lisboa, o BCP é o "peso pesado" em destaque no vermelho, ao perder 0,75% para os 21,23 cêntimos.



A contrariar - e a travar maiores perdas - está a Galp, que soma 0,63% para ps 13,68 euros. A empresa segue em contramão com a evolução dos preços do petróleo, os quais mostram algum alívio esta terça-feira, no rescaldo das elevadas valorizações. O petróleo registou esta segunda-feira, 16 de setembro, a sua maior subida percentual de sempre num só dia - de quase 20% -, depois do ataque com drones às instalações da Saudi Aramco, a maior empresa de produção de petróleo do mundo situada na Arábia Saudita, o que vai colocar em causa 5% da oferta mundial. Os responsáveis da empresa avisaram que retomar à normalidade ainda pode demorar algum tempo.



(Notícia atualizada às 08:23)





A expectativa é grande também em relação à reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana que tem início esta terça-feira, em Washington. Os responsáveis da Fed deverão debater um novo corte dos juros diretores, de modo a revitalizarem a economia dos EUA. Muitos analistas acreditam que a Reserva Federal vai voltar a reduzir a taxa dos fundos federais em 25 pontos base, depois de este ano ter efetuado o primeiro corte numa década.Deste lado do Atlântico, vários membros do Banco Central Europeu (BCE) vão fazer declarações em diferentes eventos, esta terça-feira. As atenções vão recair sobre