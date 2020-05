PSI-20 abre a semana a subir quase 2%

A bolsa nacional está a negociar em alta esta segunda-feira, 18 de maio, com o PSI-20 a valorizar 1,72% para 4.064,25 pontos, e 17 das 18 cotadas com sinal verde.





A praça portuguesa acompanha, desta forma, a tendência positivadas congéneres europeias, numa altura em que as ações estão a ser animadas pela aceleração do desconfinamento na Europa e Estados Unidos. A expectativa dos investidores é que a reabertura da atividade económica trave uma recessão profunda, apesar dos recentes alertas das autoridades sobre o impacto da pandemia.





Ainda ontem, o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, avisou que a recuperação da economia norte-americana poderá demorar até ao final de 2021.





Por cá, os ganhos estão a ser impulsionados sobretudo pelo BCP, Galp e cotadas do setor da pasta e do papel. O banco liderado por Miguel Maya avança 2,30% para 8,91 cêntimos, enquanto a petrolífera soma 2,25% para 10,16 euros, a beneficiar da forte valorização do petróleo nos mercados internacionais.





A matéria-prima segue no valor mais elevado dos últimos dois meses, com uma subida de 5,40% para 31,02 dólares, em Nova Iorque, e de 3,94% para 33,78 dólares, em Londres.





Ainda na energia, a EDP ganha 1,87% para 3,967 euros, depois de ter anunciado esta manhã que vai encaixar 515 milhões de euros com a venda à Total de ativos em Espanha. A elétrica fechou um acordo para a venda de uma central térmica e parte da carteira comercial no país vizinho.





Já a EDP Renováveis valoriza 1,25% para 11,36 euros.





No setor da pasta e do papel, destaque para a Semapa, que dispara 9,06% para 8,43 euros, enquanto a Navigator sobe 3,41% para 2,120 euros e a Altri ganha 3,66% para 4,250 euros.





A contribuir para os ganhos estão ainda os CTT e a Sonae, com avanços de 3,35% para 1,976 euros e 2,59% para 63,3 cêntimos, respetivamente.





A única cotada com sinal negativo é a Sonae Capital, que perde 5,37% para 40,5 cêntimos.