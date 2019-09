A bolsa nacional abre a semana em alta impulsionada pela decisão do Banco da China em diminuir as reservas dos bancos para mínimos de 2007, dando mais liquidez à economia local. Os investidores estão também de olhos postos na reunião de quinta-feira do BCE.

O PSI-20 segue a valorizar 0,18% para os 4.978,01 pontos, com 12 cotadas a negociar em território positivo.



Entre elas, o BCP avança 0,35% para os 19 cêntimos por ação, e os CTT, que mantêm a sua recuperação, sobem 0,7% para os 2,02 euros por ação.



A petrolífera Galp valoriza 0,6% para os 13,07 euros, em linha com o preço do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, que avança mais de 1% para mais de 62 dólares por barril.



Em contramão, a retalhista Jerónimo Martins cai 0,16% para os 15,84 euros por ação.

O índice nacional abriu a semana em alta, acompanhando o cenário europeu, isto depois de na sexta-feira passada o banco central da China ter decidido reduzir a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas para o nível mais baixo desde 2007, injetando liquidez na economia.No entanto, os investidores assumem uma postura expectante numa semana marcada pela reunião de quinta-feira do Banco Central Europeu onde, provavelmente, o presidente Mario Draghi vai também anunciar um pacote de estímulos para a economia da região como um corte nos juros dos depósitos ou mesmo o regresso do "Quantitative Easing". Para além do anúncio de Draghi, os decisores políticos irão também publicar as suas previsões de crescimento e inflação para a Europa.