PSI-20 abre em queda com BCP e Nos a penalizar

Depois de duas sessões consecutivas de ganhos, a bolsa nacional abriu em queda ligeira esta terça-feira, 20 de agosto, com o PSI-20 a deslizar 0,07% para 4.849,01 pontos.





Esta evolução contraria os ganhos ligeiros dos principais índices europeus, que seguem animados pela possibilidade de a maior economia do euro avançar com um plano de estímulos para travar o abrandamento. Essa possibilidade ganhou força nos últimos dias, e devolveu o apetite por ativos de maior risco aos investidores, juntamente com o plano do governo chinês para facilitar o financiamento das empresas, com o mesmo objetivo de estimular o crescimento.