"O PSI-20 deverá abrir em baixa", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa, referindo que na pré-abertura também "os índices europeus ensaiavam com perdas". A expectativa face à reunião entre Donald Trump e Xi Jinping na sexta-feira, à margem do G-20, no Japão, e o azedar da relação entre os EUA e o Irão estão a influenciar o sentimento dos investidores.Os investidores estão focados no encontro entre Trump e Xi uma vez que desde a escalada das tensões comerciais em maio que não houve mais pistas sobre como se irá desenrolar a relação entre os EUA e a China.No caso do Irão, as autoridades iranianas avisaram que as sanções norte-americanas impostas ao líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei (na foto), e a outras figuras do regime significam que fica fechado de forma permanente o canal diplomático entre Washington e Teerão. O embaixador iraniano nas Nações Unidas, Majid Takht Ravanchi, confirmou que o Irão não irá aceitar negociações com os EUA enquanto houver sanções.Em Lisboa, sete cotadas abriram em alta e 10 cotadas em baixa, com uma inalterada. O BCP segue em baixa - perde 0,12% para os 25,93 cêntimos - assim como a F Ramada que está a desvalorizar 1,12% para os 7,06 euros. A cotada atingiu nesta sessão mínimos de junho de 2017. Contudo, tal também se deveu à queda superior a 5% de ontem, dia em que esteve em ex-dividendo (60 cêntimos).Cotadas como a EDP e Galp Energia - numa altura em que o petróleo desce de forma tímida - também estão a desvalorizar ligeiramente. Já os CTT estão a desvalorizar 0,86% para os 2,076 euros depois de a Anacom ter dado 40 dias úteis à empresa para separar de forma adequado o negócio postal do negócio bancário, distinção que, segundo o regulador, não era feita de forma correta.A impedir mais perdas no PSI-20 está a Altri. A cotada do setor do papel sobe 1,08% para os 5,61 euros, depois de ontem ter desvalorizado mais de 10% por estar em ex-dividendo (72 cêntimos).(Notícia atualizada às 8h27 com mais informação)